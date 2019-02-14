2019-02-14T14:59:36+03:00
Происшествия

Депутат из Воротынского района подозревается в мошенничестве с грантом

Ведется расследование
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства в Воротынском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Соответствующая информация размещена на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Два года назад ему был предоставлен грант в размере 328 тысяч рублей на приобретение для нужд возглавляемого им хозяйства грузового автомобиля марки «ГАЗ» стоимостью 550 тысяч рублей.

В мае 2018 года он предоставил администрации поддельную копию договора купли-продажи транспортного средства, хотя купил его всего за 160 тысяч, похитив остальные.

Как установили следователи, подозреваемый является депутатом сельского Совета Фокинского сельского Воротынского муниципального района Нижегородской области.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области будут внедрять «Региональный экспортный стандарт 2.0»
У Нижегородской области появился партнер в сфере цифровых технологий
Владимир Герасичкин решил сложить полномочия депутата думы Нижнего Новгорода
ПАО «Газпром нефть» будет поставлять в Нижегородскую область высококачественные битумные материалы
В Нижегородской области создадут спецкомпанию для обслуживания материальной базы медучреждений
Глеб Никитин и Александр Повалко подписали соглашение о развитии национальной технологической инициативы
На Нижегородскую область надвигаются ледяной дождь и метель
Подписан контракт о строительстве на Бору завода по производству шприцев
Прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Европой может вернуться
Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на инвестиционном форуме в Сочи
Нижегородский дептранс хочет создать базу недобросовестных водителей автобусов
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Алексей Баканов найден живым
Водитель иномарки погиб в аварии на нижегородской трассе 13 февраля
Из Нижнего Новгорода хотят запустить чартерные рейсы в Китай
Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера