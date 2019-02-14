Депутат из Воротынского района подозревается в мошенничестве с грантом

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-14T14:59:36+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства в Воротынском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Соответствующая информация размещена на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Два года назад ему был предоставлен грант в размере 328 тысяч рублей на приобретение для нужд возглавляемого им хозяйства грузового автомобиля марки «ГАЗ» стоимостью 550 тысяч рублей.

В мае 2018 года он предоставил администрации поддельную копию договора купли-продажи транспортного средства, хотя купил его всего за 160 тысяч, похитив остальные.

Как установили следователи, подозреваемый является депутатом сельского Совета Фокинского сельского Воротынского муниципального района Нижегородской области.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU