2019-02-14T13:20:49+03:00
Общество

Глеб Никитин и Денис Мантуров подписали контракт о строительстве на Бору завода по производству шприцев

Предприятие появится на Бору
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин сегодня подписали специнвестконтракт о строительстве завода по производству медицинских изделий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, договор заключен на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как пояснил Глеб Никитин, предприятие будет построено на Бору. Там будут производить безопасные одноразовые шприцы с инженерной защитой от повторного применения.

Благодаря этому в Нижегородской области появятся более 500 новых рабочих мест.

- Проектом предусматривается вложение не менее трех миллиардов рублей инвестиций до 2027 года. Это очень интересный и важный проект, аналогов которому в России просто нет. Его реализация становится возможной именно благодаря механизму специнвестконтракта, - объяснил Глеб Никитин.

- Хочу выразить свою признательность руководству Нижегородской области и лично губернатору Никитину Глебу Сергеевичу, руководству Минпромторга России, а также всем руководителям федеральных ведомств и организаций, поверивших в реализацию проекта и его положительное согласование, - подчеркнул Владислав Зезюлин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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