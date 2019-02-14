Прямое авиасообщение Нижнего Новгорода с Европой может вернуться

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-14T12:58:45+03:00

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Сегодня, 14 февраля 2019 года, в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, на котором присутствует глава Нижегородской области Глеб Никитин. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках форума губернатор обсудил с участниками перспективы развития пассажирского авиасообщения и сопутствующей инфраструктуры.

Глеб Никитин пообщался с директором по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус» Олегом Фомичевым и генеральным директором АО УК «Аэропорты Регионов» Евгением Чудновским.

- Необходимо обеспечить интерес авиакомпаний к работе в Нижегородской области. Для этого мы будем субсидировать перелеты по ряду направлений, к которым есть интерес у нижегородцев, например, Санкт-Петербург или Сочи. Также планируется проработать вопрос по восстановлению прямого авиасообщения с Европой, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, с 1996 года из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы во Франкфурт. Авиасообщение было отменено в 2015 году из-за экономического спада.

ИСТОЧНИК KP.RU