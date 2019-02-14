Глеб Никитин рассказал о реализации нацпроекта «Экология» на инвестиционном форуме в Сочи

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-14T11:57:29+03:00

По его словам, работы по ликвидации экологического ущерба находятся на финишной прямой

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14 февраля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на Сочинском инвестиционном форуме с докладом и рассказал о реализации национального проекта «Экология». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, выступление прошло в рамках панельной сессии «Экология как индикатор качества жизни».

Участники обсуждали ликвидацию экологического ущерба на свалке «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне «Игумново» в Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, работы уже находятся на финишной прямой.

- Мы находимся в графике соглашений, которые заключены с министерством природных ресурсов РФ и подрядчиком. Надеюсь, что в этом году мы поставим точку в этой истории, - отметил глава Нижегородской области.

Он добавил, что все проблемы, возникшие в процессе ликвидации, были решены.

- Технологии, которые были заложены в проект, воплощены в конкретном оборудовании, которое прошло апробацию. Мы заняли единую позицию с правительством страны и не меняли ее, несмотря на то, что технологии изначальны были неизвестны и разрабатывались в процессе подготовки документации, также менялись объемы финансирования, - заявил Глеб Никитин.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин положительно оценил этот опыт.

Кроме того, Глеб Никитин рассказал о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Глава региона подчеркнул, что «предусмотрено снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод с 0,35 км3 в 2019 году до 0,12 км3 в 2024 году».

ИСТОЧНИК KP.RU