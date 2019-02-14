Нижегородский дептранс хочет создать базу недобросовестных водителей автобусов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-14T11:48:48+03:00

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Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода вместе с ГИБДД рассматривают возможность создания базы недобросовестных водителей автобусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, такая мера поможет снизить количество ДТП на дорогах.

- Главная проблема осталась – водительский состав остался прежним, и недобросовестные водители продолжают нарушать правила дорожного движения, что в свою очередь, приводит к печальным последствиям. На данный момент не существует единой базы данных водителей и зачастую происходит следующее: один перевозчик увольняет, а другой - на следующий день берет на работу, - объяснили сотрудники дептранса.

Напомним, в прошлом году были проверены почти пять тысяч автобусов, более 2800 из которых привлечены к административной ответственности. Больше половины нарушений – это управление транспортным средством с неисправностями, почти 750 – нарушения правил перевозки людей.

ИСТОЧНИК KP.RU