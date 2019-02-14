Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Алексей Баканов найден живым

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-14T11:29:29+03:00

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Поисково-спасательная группа «Рысь» сообщает, что 15-летний Алексей Баканов, пропавший в Нижнем Новгороде несколько дней назад, найден живым. Соответствующая информация размещена на официальной странице волонтеров.

Напомним, подросток вышел из дома на улице Орбели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 февраля и не вернулся. Его искали в течение пяти дней.

Кстати, уже полгода в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Она уехала кататься на велосипеде, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По словам координатора ПСО «Волонтер» Сергея Шухрина, на сегодняшний день считается, что вся местность проверена, однако у него остался вопрос по водоемам.

Маша помладше исчезла 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU