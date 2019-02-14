2019-02-14T10:51:18+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погиб в аварии на нижегородской трассе 13 февраля

Валерия ГРОМОВА
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13 февраля 2019 года в Краснобаковском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, один из водителей погиб.

Трагедия случилась в 15:30 на 166 километре автодороги Нижний НовгородШахуньяКиров. Водитель автомобиля «Митцубиси» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил «Мерседес».

Столкновение было очень сильным. В результате водитель и пассажир «Митцубиси» были госпитализированы с серьезными травмами. Мужчина 1956 года рождения, который ехал за рулем, получил черепно-мозговую травму и перелом. Через несколько часов после аварии он скончался в больнице. Его пассажирка была госпитализирована с переломом голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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