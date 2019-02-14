Из Нижнего Новгорода хотят запустить чартерные рейсы в Китай

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-14T10:23:39+03:00

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В правительстве Нижегородской области прошли обсуждения сотрудничества с Китаем в сфере туризма. Мероприятие состоялось вчера, 13 февраля, в кремле.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на встрече присутствовали директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева, глава Общества обменов и сотрудничества «Россия - Восточная Европа - Центральная Азия» Чжили Гэ, а также представители минпромторга и департамента туризма.

«Сегодня мы обсудили ряд проектов, которые смогут упростить выход нижегородских производителей на китайский рынок и откроют для них новые возможности», - рассказала директор.

В ходе мероприятия китайская сторона предложила оказать содействие в продвижении продуктов питания нижегородского производства на китайском рынке.

Также стороны сошлись во мнении, что увеличить туристический поток могли бы чартерные рейсы из Китая в Нижний Новгород. Чжили Гэ заявил о намерении проработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU