2019-02-14T10:01:52+03:00
Общество

Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера

Решение было принято на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера вместе с Ульяновской и Иркутской. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение уже подписано губернатором Глебом Никитиным 14 февраля.

Решение было принято на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи сегодня, 14 февраля. На мероприятии присутствуют губернаторы всех трех регионов и председатель наблюдательного совета Межрегионального авиационного кластера, вице-президент Корпорации «Иркут» Василий Прутковский.

Согласно информации, от Нижегородской области в состав участников войдут ООО «Рост-Авиа», НОАО «Гидромаш», а также АО ПКО «Теплообменник».

- Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции, - прокомментировал Глеб Никитин.

По его мнению, реализация такой меры поддержки может дать неплохой результат.

- Считаю, что это этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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