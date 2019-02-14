Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера
Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера вместе с Ульяновской и Иркутской. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее соглашение уже подписано губернатором Глебом Никитиным 14 февраля.
Решение было принято на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи сегодня, 14 февраля. На мероприятии присутствуют губернаторы всех трех регионов и председатель наблюдательного совета Межрегионального авиационного кластера, вице-президент Корпорации «Иркут» Василий Прутковский.
Согласно информации, от Нижегородской области в состав участников войдут ООО «Рост-Авиа», НОАО «Гидромаш», а также АО ПКО «Теплообменник».
- Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции, - прокомментировал Глеб Никитин.
По его мнению, реализация такой меры поддержки может дать неплохой результат.
- Считаю, что это этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения, - подчеркнул Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU