2019-02-14T09:47:45+03:00
Спорт

«Торпедо» в овертайме одержало победу над ярославским «Локомотивом»

Итоговый счет матча - 3:2
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 13 февраля, в Ярославле прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местный «Локомотив» и «Торпедо» из Нижегородской области.

В первом периоде не было острых и волнительных моментов, а вот интрига сохранялась в течение всей игры. За первые 20 минут счет так и не был открыт. После перерыва Эндрю Кейлоф из «Торпедо» забросил шайбу в ворота соперника. Однако после того, как автозаводцы заработали удаление, цифры на табло сравнялись.

В третьем периоде Энди Миле заработал для «Торпедо» еще одно очко, однако через пару минут хозяева льда вновь сравняли счет. Битва перешла в овертайм.

Спустя две минуты с начала дополнительного времени нижегородцы одержали победу.

Кстати, это была третья встреча «Торпедо» и «Локомотива» за текущий сезон. В первый раз команды играли на льду ярославцев 4 октября. Тогда «Локомотив» обыграл автозаводцев со счетом 4:3. Итог матча, кстати, решался в серии буллитов. Во второй раз игра проходила в Нижнем Новгороде 10 декабря, когда «Торпедо» вырвало победу со счетом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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