В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов

13 Февр. 17:21 2019-02-13T17:21:06+03:00

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В 2019 году в Лысковском районе будет реализовывать проект по строительству овцефермы на 2000 голов овец по производству молока. Об этом со ссылкой на минсельхоз сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, уже проведена реконструкция овцеводческих помещений будущей фермы. Идет внутренняя отделка, монтаж доильного оборудования и установка кормушек. Первая партия будет завезена через пару месяцев.

Кроме того, в марте планируется открытие фермы по производству молока на 300 голов овец в Ковернинском районе.

Напомним, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом году перечень получателей субсидий по программе «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области» будет расширен.

- Мы приняли решение дополнить перечень получателей субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. С 2019 года господдержку также смогут получить хозяйства, которые планируют строительство или реконструкцию объектов по содержанию мелкого рогатого скота. Кроме того, субсидии могут быть направлены и на создание вспомогательных производственных зданий на имеющихся площадках по производству молока, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU