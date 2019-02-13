Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
Сегодня вечером с улиц Нижнего Новгорода будут убирать и вывозить снег. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства, работы начнутся в 19:00 и продлятся до семи часов утра 14 февраля.
Нижегородцев просят убрать автомобили с проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.
«Комсомолка» публикует полный список улиц во всех районах Нижнего Новгорода, где будут проводиться очистка дорог.
Автозаводский: проспект Кирова, улица Строкина.
Канавинский: улицы Путейская, Гороховецкая, Гордеевская, Кузбасская
Ленинский: Комсомольская площадь, Комсомольское шоссе, улицы Октябрьской Революции и Херсонская.
Московский: улица Просвещенская, переулок Рессорный, Бурнаковский проезд и Сормовское шоссе.
Нижегородский: улицы Заломова, Федоровского, Родионова, Казанское шоссе, улицы Горького, Ижорская и Нижневолжская набережная.
Приокский: проспект Гагарина, улица Кащенко, окружная дорога Щербинки-1, ул.Терешковой.
Советский: проспект Гагарина, подход к метромосту, ул.Белинского,11, улицы Ивлиева, Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Шишкова, Полтавская, Панина и Высоковский проезд.
Сормовский: улицы Свободы, переулок Союзный, улицы Сутырина и Кима.
ИСТОЧНИК KP.RU