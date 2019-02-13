Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля

13 Февр. 16:09 2019-02-13T16:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером с улиц Нижнего Новгорода будут убирать и вывозить снег. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства, работы начнутся в 19:00 и продлятся до семи часов утра 14 февраля.

Нижегородцев просят убрать автомобили с проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

«Комсомолка» публикует полный список улиц во всех районах Нижнего Новгорода, где будут проводиться очистка дорог.

Автозаводский: проспект Кирова, улица Строкина.

Канавинский: улицы Путейская, Гороховецкая, Гордеевская, Кузбасская

Ленинский: Комсомольская площадь, Комсомольское шоссе, улицы Октябрьской Революции и Херсонская.

Московский: улица Просвещенская, переулок Рессорный, Бурнаковский проезд и Сормовское шоссе.

Нижегородский: улицы Заломова, Федоровского, Родионова, Казанское шоссе, улицы Горького, Ижорская и Нижневолжская набережная.

Приокский: проспект Гагарина, улица Кащенко, окружная дорога Щербинки-1, ул.Терешковой.

Советский: проспект Гагарина, подход к метромосту, ул.Белинского,11, улицы Ивлиева, Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Шишкова, Полтавская, Панина и Высоковский проезд.

Сормовский: улицы Свободы, переулок Союзный, улицы Сутырина и Кима.

ИСТОЧНИК KP.RU