13 Февр. 15:46 2019-02-13T15:46:21+03:00

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Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, на это потратят до трех миллионов рублей.

Речь идет о покупке консервированных огурцов, помидор и томатной пасты на сумму до 1,5 миллиона рублей, а также чай, кисель и тушенку на такую же сумму.

По словам сотрудников ЕЦМЗ, закупать продукты у единственного поставщика будут до решения суда относительно определения поставщика питания в образовательные учреждения.

Напомним, в ноябре «Единый центр муниципального заказа» был признан победителем открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в школах Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести новый. Городская администрация обжаловала решение антимонопольной службы в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU