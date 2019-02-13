2019-02-13T15:46:21+03:00
Общество

ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, на это потратят до трех миллионов рублей.

Речь идет о покупке консервированных огурцов, помидор и томатной пасты на сумму до 1,5 миллиона рублей, а также чай, кисель и тушенку на такую же сумму.

По словам сотрудников ЕЦМЗ, закупать продукты у единственного поставщика будут до решения суда относительно определения поставщика питания в образовательные учреждения.

Напомним, в ноябре «Единый центр муниципального заказа» был признан победителем открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в школах Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести новый. Городская администрация обжаловала решение антимонопольной службы в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка