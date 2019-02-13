ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, на это потратят до трех миллионов рублей.
Речь идет о покупке консервированных огурцов, помидор и томатной пасты на сумму до 1,5 миллиона рублей, а также чай, кисель и тушенку на такую же сумму.
По словам сотрудников ЕЦМЗ, закупать продукты у единственного поставщика будут до решения суда относительно определения поставщика питания в образовательные учреждения.
Напомним, в ноябре «Единый центр муниципального заказа» был признан победителем открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в школах Нижнего Новгорода открытой сети. Позже ФАС России вынес предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести новый. Городская администрация обжаловала решение антимонопольной службы в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU