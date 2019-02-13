Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки

13 Февр. 15:28 2019-02-13T15:28:02+03:00

Он признал свою вину и раскаялся

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летнего водителя маршрутки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» уголовного кодекса.

Согласно информации, мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД 14 января 2019 года. Он вез пассажиров на ГАЗели с Бора в Нижний Новгород.

При осмотре транспортного средства было выявлено наличие технических неисправностей, которые не отвечают требованиям безопасности. К слову, водитель уже привлекался к административной ответственности.

Вину в совершённом преступлении обвиняемый признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

Напоминаем, с 1 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде изменилась нумерация автобусов. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов. Теперь рядом с номером маршрута будет написана литера «А» - муниципальный автобус, или «Т» - коммерческий (частный) автобус. Как уточнили в городском департаменте транспорта, в автобусах, где установлено электронное табло, просто переключат обозначение на экране.

ИСТОЧНИК KP.RU