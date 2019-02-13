2019-02-13T15:02:14+03:00
Общество

Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке

Место проведения – актовый зал школы №126
Валерия ГРОМОВА
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14 февраля 2019 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдут общественные обсуждения дизайн-проекта благоустройства детской площадки на территории парка культуры и отдыха.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии могут принять участие все желающие. Начало встречи – 17:00. Место проведения – актовый зал школы №126.

Напомним, ы 2019 году в Нижегородской области будут обновлены около 70 общественных пространств и 700 дворов. Рейтинговое голосование по выбору площадок, где будут проводиться работы, уже завершено. Большинство населенных пунктов будут либо продолжать благоустройство, начатое в прошлом году, либо начнут новое, воспользовавшись правом заняться местами, занявшими второе место на голосовании.А вот жители Выксы выбирали общественное пространство впервые. Им предложили шесть вариантов: Комсомольская площадь, лесопосадка, три сквера и зона отдыха на ул.1 Мая. Работы будут проводиться на площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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