2019-02-13T14:19:39+03:00
Общество

В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом

Там обнаружили зараженного кабана
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области зафиксирован случай заражения кабана триххинеллезом. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, инцидент произошел в Лысковском районе в охотничьем угодье «Пенякша».

8 февраля было проведено внеочередное заседание комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

В итоге был утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания, а Лысковский район объявили неблагополучным по трихинеллезу. Кроме того, угрожаемыми стали Воскресенский Воротынский районы, а такэе Бор.

- Согласно плану установлены ограничения по трихинеллезу диких животных на территории охотничьего угодья «Пенякша» в Лысковском районе Нижегородской области с 7 февраля до особого распоряжения, - пояснили в Россельхознадзоре.

На время действия ограничений запрещено вывозить диких животных за пределы территории неблагополучного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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