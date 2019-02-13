Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»

13 Февр. 13:27 2019-02-13T13:27:04+03:00

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Во вторник, 12 февраля 2019 года, в Казани прошло расширенное заседание президиума Государственного совета. В нем принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, самой главной проблемой, которая нуждается в поддержке на федеральном уровне, является тема обманутых дольщиков.

- От конкретных шагов в этом направлении зависят судьбы тысяч людей. Предложения региона и моих коллег были поддержаны на заседании. Необходимо дождаться протокольных решений и сихронизировать наши меры поддержки с действиями, которые будут предприниматься на федеральном уровне, - рассказал Глеб Никитин.

Он также поделился о других предложениях области.

- У Нижегородской области есть возможные решения по делегированию на региональный уровень полномочий по уточнению состава и содержания документов территориального планирования и генпланов. Это позволит нам более оперативно реагировать на текущую ситуацию, учитывать пожелания застройщиков и мнения жителей, выстраивать диалог между всеми, кто участвует в формировании городской среды, - добавил губернатор.

Кроме того, минстрою было предложено проработать возможность включения в федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» дополнительных мер поддержки проектов жилищного строительства.

- Это поможет достичь необходимых показателей, заложенных в нацпроекте, - подытожил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU