Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом

13 Февр. 12:37 2019-02-13T12:37:48+03:00

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

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В Шахунском районе Нижегородской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве пенсионерки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в отношении 32 –летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла поздно вечером 11 февраля в квартире дома на улице Яранское шоссе. Свою вину подозреваемый признал. Он рассказал следователям, что в тот день он зашел к знакомой 79-летней женщине, чтобы отдать ей долг. Они поругались из-за находившегося в ее квартире мужчины.

В ходе конфликта житель Шахуньи взял табурет и ударил им пенсионерку. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU