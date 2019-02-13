2019-02-13T12:18:15+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon

Он стал первым городом в России
Валерия ГРОМОВА
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Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon, нацеленный на поиск и формирование современных цифровых сервисов для столицы Приволжья в области транспорта, экологии, ЖКХ и доступной среды. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятия продлятся до весны.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, этот проект очень важен для нашего региона.

- Хакатон – относительно новый для нас формат, однако в его основе лежит подход открытого обсуждения задач и совместного поиска решений, который мы использовали во время подготовки Стратегии развития региона. И этот подход показал свою эффективность, - отметил он.

Глеб Никитин добавил, что эксперты готовы поделиться своим опытом и использовать новые решения.

- В результате хакатона мы ожидаем получить прототипы инновационных решений для города. Наиболее перспективные из них будут пилотироваться в Нижнем Новгороде, а в дальнейшем, мы не исключаем, использоваться и на территории всей Нижегородской области, - сказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

11 и 12 февраля в Нижнем Новгороде уже прошла проектная сессия «Global City Hackathon: выбор социальных задач и технологий». Были сформированы списки проблем города и выбраны наиболее значимые из них в четырех группах. Во второй день специалисты из IT-компаний и технологического сообщества определяли, на базе каких технологий можно наиболее эффективно разработать решения выбранных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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