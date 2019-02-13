Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода

13 Февр. 11:56 2019-02-13T12:01:31+03:00

Он подозревается в получении 160 тысяч рублей

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Депутаты думы Нижнего Новгорода заочно проголосовали за лишение мандата Николая Ингликова, задержанного в прошлом году за получение взятки. Соответствующая информация размещена на сайте гордумы.

Так, комиссия «установила факт нарушения антикоррупционного законодательства», а это является основанием для досрочного прекращения полномочий. Решение было принято 11 февраля.

Напомним, директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Николай Ингликов подозревается в получении крупной взятки в размере 160 тысяч рублей. По данному факту прошлой весной было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО, ведется расследование.

По версии следствия, 27 марта в салоне автомобиля, припаркованного на улице ПискуноваЮ Ингликов получил через посредника деньги за оказание покровительства смотрителю Ново-Сормовского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU