Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Депутаты думы Нижнего Новгорода заочно проголосовали за лишение мандата Николая Ингликова, задержанного в прошлом году за получение взятки. Соответствующая информация размещена на сайте гордумы.
Так, комиссия «установила факт нарушения антикоррупционного законодательства», а это является основанием для досрочного прекращения полномочий. Решение было принято 11 февраля.
Напомним, директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Николай Ингликов подозревается в получении крупной взятки в размере 160 тысяч рублей. По данному факту прошлой весной было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО, ведется расследование.
По версии следствия, 27 марта в салоне автомобиля, припаркованного на улице ПискуноваЮ Ингликов получил через посредника деньги за оказание покровительства смотрителю Ново-Сормовского кладбища.
ИСТОЧНИК KP.RU