Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»

13 Февр. 11:31 2019-02-13T11:31:47+03:00

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В Советском районе Нижнего Новгорода заработала «горячая» телефонная линия, позвонив на которую местные жители смогут сообщить о снежных навесах и сосульках на крышах домов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, заявки принимаются по телефону 417-08-64.

Полученная информация будет фиксироваться и передаваться в обслуживающую организацию. Звонить можно с 9:00 до 17:00 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, а по пятницам, субботам и воскресеньям – с 9:00 до 16:00.

- Удаление снежных навесов, наледи, сосулек с кровель и карнизов возложено на организацию, обслуживающую жилищный фонд. Обращаю внимание, что после очистки крыш снег с тротуаров необходимо сразу убрать, - заявил глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Напомним, на днях на нижегородку с крыши дома упала ледяная глыба. Инцидент произошел на улице Коминтерна в Сормове. Сейчас женщина находится в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. По данному факту уже проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU