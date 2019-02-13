2019-02-13T11:17:12+03:00
Происшествия

Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 12 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде грузовик насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия случилась около полудня на улице Чкалова рядом с домом №9. Водитель КамАЗа сбил женщину 1937 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных ранений пенсионерка погибла на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 11 февраля 2019 года Нижегородской области на 40 километре автодороги Кстово – Дальнее Константиново водитель автомобиля марки «Рено Логан» сбил пешехода, который стоял на проезжей части. Мужчина 1980 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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