Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля

13 Февр. 11:01 2019-02-13T11:01:07+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов продолжает проводить встречи с горожанами. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, очередное мероприятие запланировано на 27 февраля.

Задать вопрос главе Нижнего Новгорода смогут жители Приокского района. Встреча пройдет в центре развития творчества «Созвездие» по адресу: проспект Гагарина, дом №41. Начало запланировано на 18:30.

Напомним, это будет вторая встреча Панва с жителями Приокского района. Первая проходила 26 апреля 2018 года. Тогда на нее пришли более 500 нижегородцев, в основном, заданные ими вопросы касалась сферы ЖКХ и работы общественного транспорта.

Мэр Нижнего Новгорода начал проводить такие мероприятия почти год назад. Первая встреча состоялась 27 февраля. Задать свои вопросы за этот год удалось жителям всех восьми районов. А уже 5 декабря глава города открыл второй цикл встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU