Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету

13 Февр. 10:38 2019-02-13T10:38:36+03:00

14-15 февраля организаторы предлагают уже отправиться в коллективную экспедицию по намеченному маршруту

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 февраля, в Нижнем Новгороде откроется конференция «Городская мобильность и велодвижение». Как сообщает пресс-служба мэрии, первый пилотный веломаршрут планируют создать уже к лету 2019 года.

Организаторы считают, что сегодня велоинфраструктура в столице Приволжья заключается в обустройстве отдельных участков велодорожек. После того, как пилотный проект будет запущен, можно будет предлагать дальнейшие варианты развития велодвижения.

Участники конференции соберут идеи и наметят стратегию развития. Также будет сформирована рабочая группа по данному вопросу. Место проведения: Дом архитектора. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

14-15 февраля организаторы предлагают уже отправиться в коллективную экспедицию по намеченному маршруту, чтобы определить проблемы и «узкие» места, а затем обсудить.

ИСТОЧНИК KP.RU