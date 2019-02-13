«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля

13 Февр. 10:14 2019-02-13T10:14:18+03:00

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В среду, 13 февраля 2019 года, нижегородское «Торпедо» сразится с «Локомотивом» в Ярославле. Очередной матч континентальной хоккейной лиги начнется в 19:00 по московскому времени.

Это будет третья встреча «Торпедо» и «Локомотива» за текущий сезон. В первый раз команды играли на льду ярославцев 4 октября. Тогда «Локомотив» обыграл автозаводцев со счетом 4:3. Итог матча, кстати, решался в серии буллитов. Во второй раз игра проходила в Нижнем Новгороде 10 декабря, когда «Торпедо» вырвало победу со счетом 4:2.

Напомним, предыдущий матч автозаводцы играли с екатеринбургским "Автомобилистом". Встреча прошла на территории соперника и завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев льда.

Кстати, подробное расписание игр нижегородского «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU