2019-02-13T09:52:08+03:00
Общество

Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода обязала подрядную организацию очистить от снега центральные улицы. Руководителю компании было внесено представление.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведенной проверки выяснилось, что в декабре 2018 года районная администрации заключила контракт с одним из муниципальных по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства.

Однако в январе 2019 года на тротуарах была наледь, а асфальт не был обработан противогололедными материалами. Речь идет об улицах Усилова, Родионова, Минина и Пожарского, Ульянова, Пискунова, Минина и других. Кроме того, на улицах Ульянова, Нестерова, Большой Печерской и Семашко были навалы снега, которые сузили проезжую часть.

Представление, внесенное руководителю подрядной организации, было рассмотрено, после чего улицы были очищены от снега. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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