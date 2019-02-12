Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка
Автозаводский парк получит обратно два гектара земли, которые ранее были выделены под строительство аквапарка. Об этом сообщает пресс-служба думы Нижнего Новгорода.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии по экологии. В нем приняли участие депутаты и представители горадминистрации и экологического сообщества.
По словам председателя Союза попечительских советов парков, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Марии Поповой, на решение вопроса с этими двумя гектарами понадобились два года.
- Надеемся, что ситуация с увеличением площади Автозаводского парка станет примером для дальнейшего возвращения ранее выведенных территорий еще четырех парков: Сормовского, Пушкинского, Кулибина и Светлоярского, – отметила Попова.
Один из членов комиссии по экологии Александр Котельников внес предложения по дальнейшему увеличению площади Автозаводского парка. Он считает, что нужно реконструировать дорожную сеть и соединить две части парка, одна из которых заброшена.
Также он предложил городской администрации рассмотреть возможность выкупа у инвестора земельного участка под сгоревшим кинотеатром «Родина», чтобы окончательно восстановить территорию парка.
ИСТОЧНИК KP.RU