2019-02-12T18:04:24+03:00
Общество

Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии гордумы по экологии
Валерия ГРОМОВА
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Автозаводский парк получит обратно два гектара земли, которые ранее были выделены под строительство аквапарка. Об этом сообщает пресс-служба думы Нижнего Новгорода.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии по экологии. В нем приняли участие депутаты и представители горадминистрации и экологического сообщества.

По словам председателя Союза попечительских советов парков, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Марии Поповой, на решение вопроса с этими двумя гектарами понадобились два года.

- Надеемся, что ситуация с увеличением площади Автозаводского парка станет примером для дальнейшего возвращения ранее выведенных территорий еще четырех парков: Сормовского, Пушкинского, Кулибина и Светлоярского, – отметила Попова.

Один из членов комиссии по экологии Александр Котельников внес предложения по дальнейшему увеличению площади Автозаводского парка. Он считает, что нужно реконструировать дорожную сеть и соединить две части парка, одна из которых заброшена.

Также он предложил городской администрации рассмотреть возможность выкупа у инвестора земельного участка под сгоревшим кинотеатром «Родина», чтобы окончательно восстановить территорию парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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