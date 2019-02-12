2019-02-12T17:56:48+03:00
Общество

Около 700 дворов будут обновлены в Нижегородской области за этот год

Большинство населенных пунктов будут либо продолжать благоустройство, начатое в прошлом году, либо начнут новое
Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году в Нижегородской области будут обновлены около 70 общественных пространств и 700 дворов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рейтинговое голосование по выбору площадок, где будут проводиться работы, уже завершено.

Большинство населенных пунктов будут либо продолжать благоустройство, начатое в прошлом году, либо начнут новое, воспользовавшись правом заняться местами, занявшими второе место на голосовании.

А вот жители Выксы выбирали общественное пространство впервые. Им предложили шесть вариантов: Комсомольская площадь, лесопосадка, три сквера и зона отдыха на ул.1 Мая. Работы будут проводиться на площади.

- В 2019 году в программе «Формирование комфортной городской среды» примут участие все районы и городские округа Нижегородской области. В этом году по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина увеличена региональная часть софинансирования программы, она составляет около 1,5 миллиардов рублей, - заявил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Напомним, голосование за благоуйство-2020 будет проводиться уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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