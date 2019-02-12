Бесплатно пройти процедуру ЭКО в этом году смогут больше 1,5 тысяч нижегородок

12 Февр. 17:47 2019-02-13T11:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Процедура ЭКО, которая позволяет родить собственного ребенка бесплодной семейной паре, на сегодняшний день очень востребована, но весьма дорогостоящая. Однако при наличии медицинских показаний ее можно пройти бесплатно за счет средств ОМС. В этом году воспользоваться этой услугой смогут 1554 нижегородки. Об этом сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Нижегородской области (ТФОМС).

- Это на 16,6 процентов больше, чем в 2018 году, - сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева. – В прошлом году в лечебных учреждениях региона было проведено 1239 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму более 121 миллион рублей, еще 57 случаев ЭКО - за пределами области на сумму 6,5 миллионов рублей.

Увеличилось и количество клиник, где ЭКО можно сделать бесплатно. В прошлом году в программе участвовало только пять, а в этом году уже семь медучреждений. Причем шесть из них – это частные клиники.

Более подробную информацию о бесплтаном проведении ЭКО можно получить у лечащего врача, в отделе детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области или в организации, выдавшей полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU