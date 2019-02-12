Сирены экстренного оповещения сработают в Нижнем Новгороде 13 и 14 февраля

12 Февр. 17:40 2019-02-12T17:40:33+03:00

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13 и 14 февраля в Нижнем Новгороде будут проводиться приемочные испытания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Как сообщает МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», в связи с этим будут запущены сирены.

Масштабная проверка стартует около 11 часов утра в четверг, 14 февраля. В течение трех часов эксперты будут отслеживать, как срабатывает система оповещения.

Сотрудники просят нижегородцев не беспокоиться и с пониманием отнестись к ситуации. Они также предупредили, что после приемки система оповещения будет находиться в режиме опытной эксплуатации, который продлится 85 дней. В течение этого времени тоже могут проводиться точечные проверки.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля на Нижегородскую область обрушатся сильный снег, мокрый снег, метель, а также отдельные порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU