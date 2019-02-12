2019-02-12T17:13:23+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал социальный проект семейного центра «ЛАДА»

Цель проекта – создать необходимые условия для повышения степени социальной адаптации приемных подростков
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» реализовала социальный проект «STORIES OFFLINE. Программа подготовки подростков из замещающих семей к самостоятельной жизни». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Цель проекта – создать необходимые условия для повышения степени социальной адаптации приемных подростков, сформировать позитивную установку по отношению к окружающему миру, навыки конструктивного целеполагания, построение желаемого будущего.

8 февраля на базе семейного центра за чашкой чая и в доверительной атмосфере подвели итоги проекта и обсудили роль некоммерческих организаций в работе с замещающими семьями, особенности процесса сепарации подростков из замещающих семей, а также перспективы развития проекта.

В мероприятии приняли участие замещающие семьи - участники проекта, специалисты «Семейного центра «ЛАДА», начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Ирина Сучкова, начальник отдела департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Ирина Низовцева, специалисты отделов опеки и попечительства администраций районов Нижнего Новгорода, представители ассоциации приемных семей.

Самый главный результат круглого стола - открытый диалог. Все его участники услышали о трудностях и потребностях замещающих семей. И, несмотря на то, что проект официально закончен, деятельность по нему продолжается. «Семейный центр «ЛАДА» приглашает подростков из замещающих семей по пятницам в 17:30 (два раза в месяц) в гостиную «STORIES OFFLINE» по адресу: Московское шоссе, 213. Телефон для справок: 279-95-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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