В Нижегородской области хотят создать совет главных архитекторов

12 Февр. 17:02 2019-02-12T17:02:14+03:00

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Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова встретилась со специалистами, отвечающими за архитектурный облик и градостроительную деятельность в районах. Как сообщает пресс-служба правительства, она предложила создать совет главных архитекторов.

По ее мнению, в первую очередь, нужно решать такие важные задачи, как длительные сроки подготовки и согласования градостроительной документации, разнородная система органов архитектуры и градостроительства на муниципальном уровне. Но приоритетной является наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Теперь всем районам области необходимо проработать дизайн-регламент территории. А с помощью совета главных архитекторов, по словам Раковой, получится «поднимать проблемы, актуальные для районов и городов области, привлекать средства, делиться опытом на местах и эффективно внедрять идеи».

ИСТОЧНИК KP.RU