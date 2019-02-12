Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег в ночь на 13 февраля
В 19:00 12 февраля 2019 года с нескольких улиц Нижнего Новгорода начнут вывозить снег. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент дорожного хозяйства, там будут происходить также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.
Сотрудники мэрии просят нижегородцев убрать автомобили с проезжей части и соблюдать скоростной режим. Уборка продлится до 7:00 13 февраля.
Публикуем перечень улиц в каждом районе Нижнего Новгорода.
Автозаводский: Переходникова, Строкина, Коломенская, Колхозная, Янки Купалы.
Канавинский: Путейская, Июльских Дней, Октябрьской Революции.
Ленинский: проспект Ленина, улицы Июльских Дней, Архитектурная и Заводская
Московский: Народная, Героев и Никонова.
Нижегородский: Ковалихинская, Красносельская (дублер), Ильинская и Нижне-Волжская набережная
Приокский: проспект Гагарина и парковочные карманы парка «Швейцария».
Советский: проспект Гагарина, улицы Агрономическая, Ивлиева, Бекетова, Рокоссовского, Белинского и Панина.
Сормовский: Энгельса, Карпинского, Свободы, Кима и Марксистская.
ИСТОЧНИК KP.RU