2019-02-12T16:08:09+03:00
Общество

Автодорога Неклюдово – Золотово вошла в федеральный список проектов с госучастием

Соответствующее распоряжение было подписано 9 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Строительство дороги Нижний НовгородШахуньяКиров на участке Неклюдово – Золотово оказалось в списке крупных проектов с государственным участием. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, распоряжение было подписано 9 февраля.

Согласно информации, работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам губернатора Глеба Никитина, случившееся поможет улучшить ситуацию с дорогами в регионе.

- От состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей области. Именно поэтому в план ремонтных работ включены региональные дороги с интенсивным движением, дороги, по которым ходят школьные автобусы, и участки, которые были сильно повреждены из-за движения большегрузов, - подчеркнул он.

Напомним, основные работы по строительству участка дороги Неклюдово – Золотово планируется начать уже в феврале 2019 года. После того, как дорога будет построена, пропуск транспортного потока по данному участку будет осуществляться, минуя населенные пункты и железнодорожный переезд в одном уровне. Таким образом, доля дорог, работающих в режиме перегрузки, будет снижена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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