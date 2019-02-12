В администрациях районов Нижнего Новгорода появятся уполномоченные по работе с предпринимателями

12 Февр. 15:51 2019-02-12T16:59:03+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов представил предпринимателям новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, измененный регламент предполагает уменьшение сроков предоставления услуг по регистрации НТО в четыре раза. Теперь это проводится в течение 15 рабочих дней вместо 60.

Кроме того, теперь сняты ограничения по сроку подачи документов на размещение летних кафе, а также сокращен срок рассмотрения документов, предоставляемых предпринимателями.

Чтобы разместить новую торговую точку, нужно обратиться в МФЦ.

- Взаимодействие будет происходить в районных комиссиях, то есть, вас обязательно проинформируют, полный пакет документов вы предоставили или нет. Если что-то непонятно, вы всегда сможете обратиться к специально уполномоченному человеку в районной администрации. Мы договорились об этом с каждым главой, –пояснила первый заместитель мэра Наталия Казачкова.

В июле "Комсомолка" сообщала, что предприниматели будут меньше платить за размещение торговых павильонов. Причиной послужила реакция владельцев НТО на многочисленные обращения. В результате специалисты внесли изменения в действующую с 2011 года методику по формированию тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU