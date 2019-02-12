2019-02-12T15:23:58+03:00
Общество

975 тонометров были проверены в Нижегородской области в рамках всероссийской акции

Мероприятие проходило в семи городах
Валерия ГРОМОВА
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975 тонометров были проверены в Нижегородской области в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». Мероприятие проходило в семи городах: Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Павлове, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Метрологи проводили измерения с помощью специального эталонного оборудования. Свои приборы принести 793 человека.

- Мы привыкли пользоваться домашними тонометрами, но, к сожалению, не все знают, что за исправностью этих приборов нужно следить, - заявил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

По его словам, чаще всего приборы неточно работали из-за превышения погрешности измерений, негерметичности пневмосистемы тонометра, а также нарушения целостности манжеты. Причиной стала и плохая работа дисплея. Теперь акция будет проводиться регулярно.

Цель проекта – донести до жителей, что регулярная проверка точности показаний бытовых тонометров важна для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

- От точности приборов, которые следят за нашим здоровьем, зависит очень многое: какой диагноз поставят, какое лечение будет назначено, какие лекарства принимать, - прокомментировал министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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