Сильный ветер и метель обрушатся на Нижегородскую область сегодня ночью

12 Февр. 14:54 2019-02-12T14:54:24+03:00

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Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ночь с 12 на 13 февраля на Нижегородскую область обрушатся сильный снег, мокрый снег, метель, а также отдельные порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

В связи с такой погодой на дорогах ухудшится видимость, а также образуются накат, гололедица и снежные заносы. Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ЧС и ДТП.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам не отпускать детей и пожилых людей одних на улицу. На тротуарах нужно быть предельно внимательными, осторожно передвигаться, а также обходить крыши домов и держаться подальше от ЛЭП.

- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам укрытием, - объяснили в ведомстве.

Желательно отказаться от поездок за рулем, но если вы уже сели в автомобиль, то избегайте резких торможений, снизьте скорость и увеличьте дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU