Глеб Никитин примет участие в заседании президиума Госсовета

12 Февр. 14:30 2019-02-12T14:31:18+03:00

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Во вторник, 12 февраля 2019 года, в Казани пройдет расширенное заседание президиума Государственного совета. Участники будут обсуждать работу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на мероприятии будет присутствовать губернатор Глеб Никитин, который участвовал в подготовке с 10 по 12 февраля. Всего были сформированы семь рабочих подгрупп.

- Мы активно работали в группе по вопросу снижения административной нагрузки на строительный бизнес. Дано предложение по сокращению сроков экспертиз, формированию структуры «единого окна» для получения застройщиками технических условий от ресурсоснабжающих организаций, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он объяснил, что Нижегородская область планирует выйтина объем около двух миллионов квадратных метров в год.

-Для того, чтобы достигнуть этих целей нам необходимо решить целый ряд вопросов. Это совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства, проблема обеспечения земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, - объяснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU