2019-02-12T13:38:32+03:00
Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за убийство сожительницы, ушедшей из дома на три дня

Он отрицает свою вину
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который совершил преступление по статье «Убийство» Уголовного кодекса России.

Как сообщается на сайте ведомства, трагедия случилась 20 ноября 2018 года в деревне Каликино Борского района. Обвиняемый разругался со своей сожительницей, в результате чего ударил ее ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Свою вину нижегородец не признал, его заключили под стражу. В ходе допроса он рассказал, что поссорился с погибшей из-за того, что накануне она отсутствовала дома в течение трех дней. Но причастность к убийству мужчина отрицает.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка