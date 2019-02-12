Нижегородец предстанет перед судом за убийство сожительницы, ушедшей из дома на три дня

12 Февр. 13:38 2019-02-12T13:38:32+03:00

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Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который совершил преступление по статье «Убийство» Уголовного кодекса России.

Как сообщается на сайте ведомства, трагедия случилась 20 ноября 2018 года в деревне Каликино Борского района. Обвиняемый разругался со своей сожительницей, в результате чего ударил ее ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Свою вину нижегородец не признал, его заключили под стражу. В ходе допроса он рассказал, что поссорился с погибшей из-за того, что накануне она отсутствовала дома в течение трех дней. Но причастность к убийству мужчина отрицает.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU