Нижегородец предстанет перед судом за убийство сожительницы, ушедшей из дома на три дня
Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который совершил преступление по статье «Убийство» Уголовного кодекса России.
Как сообщается на сайте ведомства, трагедия случилась 20 ноября 2018 года в деревне Каликино Борского района. Обвиняемый разругался со своей сожительницей, в результате чего ударил ее ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
Свою вину нижегородец не признал, его заключили под стражу. В ходе допроса он рассказал, что поссорился с погибшей из-за того, что накануне она отсутствовала дома в течение трех дней. Но причастность к убийству мужчина отрицает.
В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU