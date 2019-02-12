2019-02-12T13:15:04+03:00
Общество

Экспорт Нижегородской области вырос на 40% за 2018 год

Он составил 5 миллиардов 486 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что экспорт региона вырос на 40% за 2018 год и составил 5 миллиардов 486 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства, за ушедший год внешнеторговый оборот вырос на 28% и составил 8,7 миллиарда долларов.

Как рассказал Глеб Никитин, по объему внешнеторгового оборота Нижегородская область заняла 15 место в России и второе место в ПФО.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, основной рост товарооборота произошел за счет увеличения поставок машиностроительной продукции, минеральных продуктов, а также продукции металлургической и дерево-обрабатывающей промышленности.

Глеб Никитин оценил итоги международного сотрудничества региона «как достаточно хорошие».

- Конечно, это не означает, что не надо наращивать внешнеторговый оборот региона и развивать экспорт нижегородских предприятий. Это одно из важных для Нижегородской области направлений развития, ведь поставки продукции за рубеж позволят нашим предприятиям получить высокие дополнительные доходы, и я уверен, что такие возможности у региональных промышленников и аграриев есть, - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что области удалось использовать чемпионат мира по футболу для проведения ряда переговоров с зарубежными партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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