В Нижнем Новгороде откроется фотовыставка «Спасибо, что живой»

12 Февр. 13:03 2019-02-12T13:07:28+03:00

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14 февраля 2019 года в Русском музее фотографии откроется фотовыставка «Спасибо, что живой». Об этом сообщили организаторы проекта.

Мероприятие приурочено к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Автор - известный нижегородский фоторепортер, лауреат национальной премии «Золотой глаз России», старший фотокорреспондент нижегородского областного информационного центра Николай Нестеренко.

Он представил нижегородцам сорок пять крупноформатных художественных жанровых портретов земляков - фронтовиков трех войн - Великой Отечественной, Афганской и двух Чеченских.

В рамках фотовыставки пройдет презентация великолепного полноцветного фотоальбома с аналогичным названием, изданного при содействии издательского совета при губернаторе. На открытии все желающие смогут также пообщаться с героями фотоальбома-участниками трех войн современности.

Открытие запланировано на 17:30. Организатор – «Нижегородская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU