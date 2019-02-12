2019-02-12T12:35:40+03:00
Происшествия

Нижегородское предприятие задолжало областному бюджету около 23 миллионов рублей

Сейчас там проводятся обыски
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из нижегородских предприятий. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, организация обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, речь идет о компании ООО «Пролайн» - официальном дистрибьютере одной из крупнейших иностранных фирм в сфере поставок измерительной аппаратуры для автоматизации производственных процессов в нефте-газовой сфере. Его руководство создало схему уклонения от налогов через фиктивный документооборот с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.

За 2011-2013 годы компания задолжала в бюджет Нижегородской области 22 миллиона 977 тысяч рублей. Сейчас следователи проводят там обыски, а также собирают доказательства по делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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