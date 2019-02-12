2019-02-12T12:04:31+03:00
Общество

Бал на льду пройдет рядом со стадионом «Нижний Новгород» 13 февраля

Мероприятие начнется в 16:00
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 13 февраля 2019 года, на территории развлекательной площадки «Зимняя сказка», которая находится рядом со стадионом «Нижний Новгород», пройдут показательные выступления профессиональных фигуристов для 50 детей из детдомов и школ-интернатов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, начало мероприятия запланировано на 16:00. Оно состоится в рамках подготовки к губернаторскому балу и станет первым мероприятием масштабного проекта «Добрая сказка».

Всех гостей ждет насыщенная анимационная программа, мастер-класс по изготовлению валентинок, которые в дальнейшем станут частью арт-объекта «Зимняя сказка», и подарки.

Всего в благотворительных мероприятиях в рамках проекта «Добрая сказка» примут участие порядка 200 детей из Городецкого, Балахнинского, Дальнеконстантиновского, Володарского, Чкаловского, Варнавинского, Пильненского районов Нижегородской области, а также из Дзержинска и Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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