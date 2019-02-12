2019-02-12T11:36:58+03:00
Политика

Уже 30 человек претендуют на пост министра соцполитики Нижегородской области

Заочный этап завершится 14 февраля
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области продолжается заочный этап отбора кандидатур на пост министра социальной политики. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина, он завершится 14 февраля в 23:59.

Конкурс проводится в рамках региональной программы «Команда правительства». На первом этапе отбора претенденты должны зарегистрироваться на портале, заполнить биографическую анкету на 100%, пройти тестирование и записать и загрузить видео-презентацию на портале.

По словам Глеба Никитина, уже сейчас на эту должность претендуют 30 человек.

- Если вы обладаете нужными компетенциями и чувствуете в себе силы - участвуйте в отборе на пост министра соцполитики. Для прохождения заочного этапа осталось менее трех дней. Заочный этап, как всегда, довольно трудоёмкий, так что если до сегодняшнего дня по каким-то причинам откладывали - сейчас самое время, - объяснил глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что сбор социальных идей на портале «Команда правительства» продлится до 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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