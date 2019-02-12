2019-02-12T10:12:04+03:00
Общество

Многодетную мать из Воскресенского района лишили родительских прав

Женщину обязали выплачивать алименты
Валерия ГРОМОВА
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Администрация Воскресенского района подала в суд иск о лишении родительских прав местной жительницы – матери троих детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, заседание уже состоялось.

Согласно информации, нижегородка уже четвертый год не раз привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако никаких выводов женщина не сделала и не исправилась.

Кроме того, она безработная и регулярно употребляет алкоголь. Ее маленькие дети постоянно находились под угрозой.

Прокурор Воскресенского района поддержал доводы администрации в ходе судебного заседания. В результате было принято решение о лишении женщины родительских прав и взыскании с нее алиментов. Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, в январе лишили родительских прав еще одну жительницу Воскресенского района, состоявшую на учете у врача-нарколога. С нее тоже взыскали алименты. В ходе судебного заседания было установлено, что 34-летняя нижегородка плохо воспитывала сына и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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