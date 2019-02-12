2019-02-12T09:58:08+03:00
Происшествия

Нижегородец погиб на пожаре из-за курения в Дальнеконстантиновском районе

Трагедия случилась поздно вечером 11 февраля
Валерия ГРОМОВА
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11 февраля 2019 года в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области на пожаре погиб мужчина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть поздно вечером, около одиннадцати часов. На тот момент, когда спасатели прибыли на место вызова в деревню Лазазей, частный дом уже был полностью охвачен огнем. Здание спасти не удалось: оно сгорело на площади 96 квадратных метров.

На месте трагедии было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения, который являлся хозяином дома.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 11 человек личного состава МЧС и четыре единицы специальной техники. Причиной инцидента, по словам спасателей, стала неосторожность при курении погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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