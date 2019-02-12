Иномарка насмерть сбила пешехода на проезжей части в Нижегородской области
Вчера, 11 февраля 2019 года, в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Трагедия случилась в 19:30 на 40 километре автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Согласно информации, водитель автомобиля марки «Рено Логан» сбил пешехода, который стоял на проезжей части. От полученных ранений мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу в Нижегородской области произошли три смертельных аварии с участием грузовика, погрузчика и автогрейдера. Водители этих спецмашин сбили пешеходов. Первая трагедия произошла около двух часов дня в Заволжье, вторая – в четыре часа в Балахнинском районе, а третья - в 18:00 на 61 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU