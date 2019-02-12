2019-02-12T09:47:19+03:00
Происшествия

Иномарка насмерть сбила пешехода на проезжей части в Нижегородской области

Мужчина скончался на месте ДТП
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 11 февраля 2019 года, в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась в 19:30 на 40 километре автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Согласно информации, водитель автомобиля марки «Рено Логан» сбил пешехода, который стоял на проезжей части. От полученных ранений мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу в Нижегородской области произошли три смертельных аварии с участием грузовика, погрузчика и автогрейдера. Водители этих спецмашин сбили пешеходов. Первая трагедия произошла около двух часов дня в Заволжье, вторая – в четыре часа в Балахнинском районе, а третья - в 18:00 на 61 километре автодороги Нижний НовгородСаратов в Дальнеконстантиновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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