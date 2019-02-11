2019-02-11T17:24:46+03:00
Общество

В Нижегородской области стартует проект «Автолавки в село»

На соответствующие цели будут выделены 15 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году в Нижегородской области стартует проект «Автолавки в село» из «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что развитие формата мобильной торговли «очень важно для Нижегородской области».

- Особое значение для нас имеет развитие торговли в селах и деревнях. В настоящее время в регионе насчитывается более 2000 малочисленных и удаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, - объяснил глава региона.

Глеб Никитин напомнил о соглашении с АСИ, которое было подписано в 2018 году.

- Одной из таких практик стал проект «Автолавки в село», который мы вскоре начнем реализовывать в Нижегородской области. Основной инструмент - субсидирование части затрат предпринимателям на покупку специализированного транспорта в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства в Нижегородской области», - добавил губернатор.

В текущем году на эти цели будут выделены 15 миллионов рублей.

- Очень важно, что благодаря мобильной торговле доступ к покупателям могут получать небольшие фермерские хозяйства. Главное, чтобы такие торговые объекты не мешали жителям, не портили облик городов и работали строго в рамках закона, - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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