Более 770 тысяч российских школьников подали заявки на участие в ЕГЭ-2019

11 Февр. 17:08 2019-02-11T19:04:03+03:00

Это на 50 тысяч человек больше, чем в прошлом году

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Более 779 тысяч школьников в России подали заявление на участие в Едином Государственном экзамене в 2019 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это на 50 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

По словам заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, увеличение количества сдающих ЕГЭ связано с ростом числа выпускников школ.

Самым массовым экзаменом остается русский язык, его будут давать более 720 тысяч человек. Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, его планируют сдавать почти 385 тысяч учащихся.

Кроме того, продолжает расти популярность естественно-научных предметов. Физику в 2019 году хотят сдавать 174 тысячи школьников, химию – 110 тысяч, а биологию – 160.

Историю выбрали почти 139 тысяч участников ЕГЭ, информатику - порядка 100 тысяч, английский язык - почти 99 тысяч, литературу - 67,5 тысячи, географию - 27,5 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU