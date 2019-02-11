2019-02-11T16:56:01+03:00
Политика

Глеб Никитин принимает участие в подготовке к заседанию президиума Госсовета

Мероприятие проводится в Казани в формате дискуссии
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 11 февраля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие проводится в Казани в формате дискуссии.

- Очень интересно поработать с коллегами из других регионов в подобном формате. Моя задача – донести позицию Нижегородской области по наиболее проблемным вопросам в сфере жилищного строительства, - заявил Глеб Никитин.

По его словам, важным моментом является помощь обманутым дольщикам.

- В связи с внесением изменений в федеральное законодательство ряд мер по оказанию поддержки по достройке проблемных объектов потерял свою актуальность. Сейчас необходима консолидированная позиция и федеральная поддержка для того, чтобы ускорить процесс. Точечные решения, реализуемые на уровне регионов, далеко не всегда позволяют достичь желаемого результата. Важнейшим шагом могло бы стать предоставление финансовым организациям гарантий АО «ДОМ.РФ», - отметил глава Нижегородской области.

Также он обозначил необходимость упрощения градостроительных требований. По мнению Глеба Никитина, система, которая действует на данным момент, «не отвечает современной динамике развития территорий».

Серьезно улучшить ситуацию в жилищном строительстве, добавил Глеб Никитин, могли бы дополнительные меры поддержки по созданию инженерной инфраструктуры.

- Нижегородская область готова стать пилотным регионом по реализации подобного проекта. Надеюсь, что наши предложения найдут отражение в обобщающем документе по итогам работы семинара-совещания, - подытожил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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